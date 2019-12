De zoektocht naar een moeder

Christophe ontdekt dat zijn moeder verschillende onvoltooide romans heeft nagelaten. Deze fragmenten maken hem nieuwsgierig, vooral het mapje met de titel De nacht van de toeschouwer. Deze toeschouwer observeert vanuit zijn verduisterde kamer de flats in het gebouw aan de overkant.

Meer en meer komt Christophe tot het inzicht dat zijn moeder met het portret van de man die vrouwen begluurt een ingewikkelde, uit angst en verlangen samengestelde emotie van zichzelf beschrijft. Aan de ene kant is de moeder blijkbaar ziekelijk bang voor de mensen om haar heen. Aan de andere kant weet zij de rollen om te draaien en is zij van lijdend voorwerp degene die de anderen observeert.

De ingewikkelde verhouding van zien en gezien worden, de bevangenheid door anderen en het omdraaien van de rollen wijst op een door en door problematisch bestaan. Het verhaal zou zich tot de kettingrokende moeder hebben beperkt, wanneer de geschiedenis van Frankrijk geen cruciale rol in haar leven had gespeeld.

De moeder was namelijk deel van het verzet tegen de Franse regering na 1954. In het bij Frankrijk behorende Algerije was een oorlog tegen Frankrijk uitgebroken. Ook in Frankrijk zelf bevonden zich strijders van het FLN, het front van nationale bevrijding. Voor het FLN voert de jonge vrouw met de schuilnaam Sophie koeriersdiensten uit. Ze brengt pamfletten en brieven rond.

Door de toenmalige strijdmakkers naar zijn moeder te bevragen komt Christophe steeds meer over de vrouw te weten die hij nooit werkelijk heeft gekend. Het inwinnen van informatie over zijn moeder is een lastig proces, omdat het geweld van de jaren 1954 tot 1962 de destijds jonge verzetsmensen diep heeft verwond en uiterst argwanend heeft gemaakt.

Met zijn gepeuter om inlichtingen over zijn moeder los te krijgen, is Christophe zelf ook een indringer in andermans leven, zelfs een soort voyeur. Met deze rol verschuift het accent in de roman van de harde oorlog tegen het FLN naar het thema van de onkenbaarheid van de andere mens. Een ingewikkelde roman, maar zeer de moeite van het lezen waard.

+ lastig proces goed beschreven

+ mooie verschuiving van het thema

De voyeur

Christophe Boltanski (vert. Prescilla van Zoest). Uitg. Cossee, Amsterdam 2019.

250 blz. € 21,99