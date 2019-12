Twistgesprekken van overlevenden

De roman Het Pension van de Poolse schrijver Piotr Paziński (1973) won in 2012 de EU-Literatuurprijs. Een terechte toekenning, omdat dit boek, nu in het Nederlands vertaald, een bezoek van enkele dagen beschrijft en in die luttele dagen de levenservaring van Poolse Joden weet op te roepen.

De verteller bezoekt het in de bossen nabij Warschau gelegen pension waar hij als kind alle zomers bij zijn grootmoeder doorbracht. Op de eerste bladzijde beschrijft hij de spoorrails en de stations die er al in zijn kinderjaren waren. Dan volgen de zandweg, de bouwvallen van eertijdse villa’s, het sanatorium en de ‘stilte van het bos’. Het hek geeft toegang tot de tuin van het verwaarloosde pension, een enclave binnen de enclave van het bos.

De idyllische sfeer is vanaf het allereerste begin verdacht. Het spoor heeft meteen al iets storends. De tekst staat geen wegdromen toe, maar eist waakzaamheid. Zoals de tuin uit de nevels opduikt, krijgt hij tijdens de wandeling een betekenis waarin de geschiedenis is geconcentreerd. Maar, de tuin en het huis van het pension weerstonden ‘de wil van een heel tijdperk’ om te vernietigen.

Het pension herbergt Joodse gasten die niet vermoord, maar wel onherstelbaar beschadigd zijn. Op de overlevenden drukt een last van de geschiedenis die zij alleen door ruzieachtige gesprekken kunnen torsen. Om deze dolende en over en weer pijnigende woorden gaat het in Paziński’s roman.

De verteller krijgt van de oude mevrouw Tecia twee dozen met foto’s die het schamele restant van het verleden vormen. Aan de hand van de foto’s hoort hij de stemmen van vroeger terug. Zwervend door de lange gangen van het pension hoort hij hoe de pensiongasten bekvechten of zinnen formuleren die een minimaal houvast bieden tegenover de ellende die tot ver in het verleden terugreikt: ‘Ze waren er thuis. Hier in elk geval, achter het hek. Zo eenvoudig is het niet om je ergens thuis te voelen … Het is niet iedereen gegeven, zoals meneer Chaim steevast zei. Wij zijn nooit ergens thuis, wij zijn altijd onderweg … Want waarom zou Mozes zijn weggegaan uit Egypte? Had hij het daar slecht? Is het nu dan beter?’ Op andere plaatsen twisten de overlevenden over de rol van God in de geschiedenis van de mens. Die twistgesprekken zijn onthutsend en dat geldt voor deze bijzonder waardevolle roman in zijn geheel.

Het Pension

Piotr Pazinski (vert. Cela Pankiw en Sjef Vossen). Uitg. De Geus, Amsterdam 2019.

172 blz. € 19,90