Een oude tegeltjeswijsheid luidt: 'Van het concert des levens krijgt niemand een program'. Er is geen script van het leven, van grote noch kleine dingen. Je moet steeds weer improviseren, inspelen op wat gebeurt en wat voorhanden is.

Mark Hage, voorganger bij Vineyard Amsterdam, laat aan de hand van een zevental spelregels zien hoe dat improviseren gaat. Hij gebruikt daarvoor het leven van Jezus als de grote Improvisator. Sommige spelregels klinken bekend, zoals spelen met aandacht, blijf trouw aan je karakter en laat de ander stralen. De laatste spelregels ‘doe eens gek’ kennen we ook wel. Toegepast op Jezus ziet Hage alles terugkomen in het laatste avondmaal waarbij Jezus uiteindelijk alles op zijn kop zet (iets geks doet). De maaltijd is het voorspel van zijn opstanding, Jezus improviseert als het ware op zijn opstanding. Je moet ervan houden, dit soort benadering. Het kan profaan klinken en daardoor afstoten, maar het is bittere ernst met lichtvoetigheid gebracht. Het (geloofs)leven is om aan te gaan, niet om uit te zitten.

+ originele benadering van een oude levenswijsheid

- kan profaan overkomen en afstoten

Spelenderwijs. Improvisatie, Jezus en je dagelijks leven. Mark Hage. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2019. 160 blz. € 18,95