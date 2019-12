Dit boek valt met de deur in huis: Ron van der Spoel is een ervaren bidder die zichzelf toch als een beginneling ziet. Deze persoonlijke toonzetting laat hij nergens los.

Steeds weer ziet hij zichzelf in de spiegel om daarmee anderen een spiegel voor te houden en te helpen bidden. Bidden moet je leren. Het is een pastoraal getint boekje met praktische tips, bijvoorbeeld om concreet te bidden en met elkaar te bidden. De kortheid van tekst zit de inhoud wel eens in de weg. Zinnen als: 'Als God zwijgt, keert Hij zich niet van je af, maar wacht Hij totdat jij je echt naar Hem toekeert', zijn gevoelig voor misverstand en tegenspraak. Alsof wij het weer niet goed doen wanneer God zijn mond houdt, alsof dat altijd aan ons ligt. Mooi zijn in dit boekje de gebeden waarmee de hoofdstukken afsluiten. Die zijn bruikbaar in de praktijk, in de praktijk als pionier in het Limburgse land, maar ook in de praktijk van het gebed op de biblebelt. Bidden moeten we allemaal steeds weer opnieuw leren.

+ persoonlijke toonzetting

- soms te kort door de bocht

Kort en krachtig over het gebed. Ron van der Spoel. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2019. 53 blz. € 9,99