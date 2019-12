Over vrijheid hoor je veel, over broederschap minder

De bekende leus van de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, mist in de huidige tijd nogal eens het evenwicht dat de broederschap aanbrengt. Over vrijheid hoor je veel, net als over gelijkheid. Over broederschap hoor je minder. Wim Reedijk, met ervaring als radioprogrammamaker en gemeentepredikant, duikt in de leemte die hier is ontstaan.