Een plaats waar kerk en wereld een vloeiende overgang vormen

Doopsgezinden vormen een soort klooster zonder muren. De plek er gekomen in hartje Leeuwarden en het werd geopend in 2011. Het boek doet er verslag van. En het geeft een kijkje in de activiteiten. Wekelijks is er een korte viering op de marktdag en maandelijks een meditatiebijeenkomst. Met een voorbeeld van zo’n meditatie, over psalm 139, begint het boekje. Het gaat dan om lezen, hardop, stil worden en nog eens lezen. Alles in een aandachtige en ontspannen houding. De naam Oergong verwijst naar iets oerouds, immers ook Mozes en Jezus, om er maar een paar te noemen, trokken zich terug in de stilte. Het Leeuwardense initiatief is dus niets nieuws onder de zon, het bevestigt een oeroud verlangen. En verlangen is al bidden volgens Augustinus die dan ook in het boekje wordt geciteerd.

+ mooi uitgegeven boekje

+ bezinning en bezieling zijn ermee gediend

Verlangen naar bezinning en bezieling. Tjitske Hiemstra. Uitg. Elikser, Leeuwarden 2019. 60 blz. € 12,50