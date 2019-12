Telkens gaat het om de verwachting van de komst van Jezus, van God. Al vanuit het eerste verbond, met Rachab bijvoorbeeld, maar vooral over het Kerstgebeuren, daar wordt God verwacht. Het boekje eindigt met twee overdenkingen vanuit Openbaring, God komt, Zijn toekomst komt. De meditaties kenmerken zich in klassieke stijl door eenvoud en doeltreffendheid. Ze zullen de lezer aanspreken die bijbeltaal gewend is en die vertrouwd is met de vragen van de heilstoeëigening. Er spreekt veel liefde voor God en veel gunning van die liefde aan zijn hoorders/lezers uit. Verrassend is het allemaal niet, troostend wel. Het formaat van het boekje, afwijkend, vierkant (17 bij 17 cm.), maakt het geschikt als een opvallend cadeautje aan ouderen.

+ liefdevol en troostrijk geschreven

- weinig verrassend

Die dag zal zeker komen. Bijbelse meditaties over verwachting. Wim Verboom. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2019. 128 blz. € 8,50