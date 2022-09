Sympathiek boekje gaat soms kort door de bocht

Nee, de wetenschap kan niet alles verklaren, en John Lennox laat in zijn boek over deze vraag helder zien waarom niet.

In het dagelijks leven sluiten persoonlijke en wetenschappelijke verklaringen elkaar niet uit. Neem de taart die Lennox’ tante ooit bakte. Je kunt precies nagaan via welke processen die tot stand kwam. Maar tegelijk is ze met een bepaald doel gebakken, en dat doel kun je alleen maar achterhalen door het aan Lennox’ tante te vragen. Haar doel kan alleszins redelijk zijn. Niet alles wat redelijk is, is dus wetenschappelijk achterhaalbaar.

Evenzo concurreren ook God en wetenschap niet als verklaringen. Het feit dat wetenschap steeds nauwkeuriger vastgesteld heeft hoe het universum en het leven in elkaar steken, betekent niet dat er voor God geen ruimte meer overblijft (dat is de oude misvatting van God als ‘gatenvuller’). Sterker nog: ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .