Zeven talen leren in zeven dagen, volgens ‘taaljournalist’ Gaston Dorren kan het

Bij de betiteling ‘taaljournalist’ denk je aan Gaston Dorren (57). De van oorsprong Limburgse talenkenner heeft nu zes sappige boeken op zijn naam over taal. Het is verfrissend, een schrijver die meer dan eens zegt dat je niet zijn héle boek hoeft te lezen. Leren werkt volgens hem het beste als je er plezier in hebt, al grasduinend, niet-perfectionistisch. ‘En dan zul je ontdekken dat je veel meer kunt dan je denkt. Ik vertel vaak meer dan nodig, veel taalweetjes, zodat de lezer zin heeft om verder te gaan.’

Dorren woont in Amersfoort, in een sfeervolle jarendertigstraat in het Soesterkwartier. Deze volkswijk is een kleurrijke mix van mensen en talen. De inspiratie ligt hier voor Dorren op straat. Voor ik aanbel, vis ik nog een mooi Engel..

