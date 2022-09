In 1847 trok dominee Hendrik Scholte naar een Amerikaans stadje, met 800 Nederlandse Afgescheidenen in zijn kielzog

In de roman De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella schrijft Michiel van Diggelen over het bonte leven van een van de initiatiefnemers van de Afscheiding in 1834. Scholte was niet alleen dominee, maar ook zakelijk leider, koopman, financier, journalist, politicus, projectmanager.

Hein Scholte met een dochtertje. Tekening Willem Dupont in P.J. Risseeuw, Landverhuizers deel 3, Ik worstel en ontkom. (beeld nd)

Dominee Peter Scholte was te autoritair om soepel om te gaan met zijn kerkenraad en zijn gemeente. Maar hij heeft wel veel stevig op poten gezet. Michiel van Diggelen vertelt het in de kerkhistorische roman De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella, over de dominee die midden negentiende eeuw de eigenzinnige leidsman was van 800 Nederlandse Afgescheidenen op weg naar het vrije Amerika. Eerder schreef Van Diggelen een roman over Scholte in Nederland.

De kerkhistorische roman is niet meer in de mode. In de twintigste eeuw nog wel.

Vestdijk schreef Het vijfde zegel, De vuuraanbidders en Het proces van meester Eckhart. De Kamper theoloog J. Kamphuis vond dat de nietgelovige Vestdijk deze romans schree..

