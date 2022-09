Een crisis te beheersen kan een voedingsbodem zijn voor een nieuwe crisis. Hoe kan dat?

Nederland heeft te kampen met een stikstofcrisis, een woningcrisis, een asielcrisis en een energiecrisis. Door de wereldwijde klimaatcrisis leed het land deze zomer onder de droogte en stonden meren en rivieren droog. De Oekraïnecrisis heeft geleid tot een stroom van vluchtelingen, waardoor de asielcrisis nog groter werd.

Als we de kranten mogen geloven, leven we in een voortdurende crisissituatie, schrijft terrorismedeskundige en hoogleraar geschiedenis Beatrice de Graaf in een essay, Crisis!. Het boekje verschijnt ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis. Onder het motto ‘Wat een ramp!’ zullen in oktober allerlei rampen uit de geschiedenis voor het voetlicht komen.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis volgt op de herdenking..

