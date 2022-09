Na de Kristallnacht in 1938 besluit het Joodse echtpaar Wolff uit Berlijn nazi-Duitsland te verlaten en ze gaan met hun dochters Gisela en Rütchen scheep op de luxe oceaanliner St. Louis, die hen naar Cuba zal brengen. Aan boord maakt de 16-jarige Gisela kennis met Sam Shapiro, de charmante jongeman die de liefde van haar leven zal worden. Helaas wil Cuba noch een ander land de Joodse opvarenden toelaten en keert het schip terug naar Europa. Het gezin Wolff komt in België terecht, waar hun de komende zes jaar nazi-gruwelen te wachten staan.

In 1946 maakt de jonge Peggy Serrano zich ernstige zorgen over haar goede vriend Jimmy Barnett. De hospik is als een wrak teruggekeerd uit de oorlog in Europa en moet opgenomen worden in een psychiatri..

