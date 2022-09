Pas drie jaar zijn ze als de tweeling Kara en Lizzie hun vader Jack en grootouders Holbrooke verliezen door een vliegtuigongeluk. Stiefmoeder Amanda is dol op de meisjes en wil voor hen blijven zorgen. Zij zijn erfgenamen van de miljardenfirma Holbrooke. Dan verschijnen opa en oma Krebbs, de ouders van hun jong gestorven moeder, ten tonele. Deze notoire casinogangers Deke en Eloise hebben dollartekens in hun ogen. Helaas krijgen ze de voogdij over de tweeling toegewezen, omdat ze de enige levende familieleden zijn. Amanda blijft wanhopig achter, met lege handen, en Kara en Lizzie worden meegezogen in een waardeloos leven dat mijlenver afstaat van dat van de Holbrookes. Hoe kan Amanda ooit haar belofte om voor de kinderen te zorgen, waarmaken?