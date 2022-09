In 1940 valt de duisternis over de Lichtstad als de nazi’s Parijs binnentrekken. De Amerikanen in de Franse hoofdstad hebben een keuze: blijven of terug naar huis. Ballerina Lucie Girard kiest ervoor de Engelstalige boekhandel te kopen van de Joodse Greenblatts, zodat zij de wijk kunnen nemen naar de VS. Haar winkel zal een cruciale rol gaan spelen in het verzet.