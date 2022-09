Eerherstel voor Adriaan Dijxhoorn

Niet iedereen weet wie Adriaan Dijxhoorn was en zijn staat van dienst zal niet bij iedereen tot de verbeelding spreken. Dijxhoorn was een officier van de landmacht die minister van Defensie werd en na nog geen twee jaar aftrad. Zijn privéleven was weinig geruchtmakend. Dijxhoorn was gelukkig getrouwd met Truus IJbes, ze kregen een zoon en een dochter. Hij overleed in 1953 tijdens een telefoongesprek aan een hartstilstand. Na 63 jaar was er eind gekomen aan het leven van een man die al snel vergeten werd.

Toch is Tobias van Gent erin geslaagd een boek van 464 bladzijden over Dijxhoorn te schrijven. Dat boek lijdt niet aan herhaling of overdaad en verveelt geen moment. Als Van Gent wat meer aandacht had kunnen schenken aan het persoonlijk l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .