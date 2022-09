Een gewone vorm voor een gewone man

Het eerste deel van de dagboeken van J.J. Voskuil is verschenen. De jonge Voskuil die we leren kennen lijkt als twee druppels water op Maarten Koning, de hoofdpersoon uit zijn romans Bij nader inzien en Het Bureau: veel kenmerken van Voskuils latere schrijverschap zijn in de vroege dagboeken al aanwezig.

Het is afwachten of de verschijning van J.J. Voskuils dagboeken net zo’n literair evenement wordt als de uitgave van Het Bureau dat in de jaren negentig was, toen kopers ’s nachts in de rij stonden, maar eindelijk ligt het eerste deel in de boekhandel. De dagboeken zullen net als Het Bureau in zeven delen worden uitgebracht en steeds met tussenpozen van een half jaar verschijnen. Nu dus het eerste deel, Bijna een man, dat begint in 1939, het jaar waarin Voskuil dertien werd, en eindigt in 1955, een tijdje voordat Voskuil aan de slag gaat als wetenschappelijk ambtenaar bij P.J. Meertens. Met die gebeurtenis begint Het Bureau, als Voskuils alter ego Maarten Koning werk vindt op het bureau van meneer Beerta.

mieters

Hoe lees je de dagboeken v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .