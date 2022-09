Voorvechter van het vrije woord

Salman Rushdie is een rasverteller – soms haast tegen wil en dank. Zelfs wanneer hij óver verhalen vertelt, weet Rushdie zijn lezers mee te nemen op een wonderlijke ontdekkingsreis. Wonderlijk, inderdaad, want fictie is een bijzonder fenomeen. Een fictief verhaal is niet waar – want ontsproten aan de verbeelding – én wel waar, omdat het ons inzichten biedt die de feiten overstijgen. De titel van Rushdies recent verschenen essaybundel – Taal van de waarheid – is zorgvuldig gekozen.

Wonderlijke verhalen: als kind kreeg Rushdie ze met de paplepel ingegoten. De Brits-Amerikaanse schrijver, geboren en getogen in India, groeide op met vertellingen over de vele goden die het hindoeïsme rijk is. In die zin is religie een zegen geweest voor de aut..

