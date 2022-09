Boventallige werknemers uit de weg geruimd

Tom Hofland schetst in De menseneter een mysterieuze setting die veel doet denken aan een gothic novel, een literair genre dat mysterie, romantiek en horror vermengt. Een van de hoofdrolspelers in de roman is Lute, een gescheiden man, vader en een van de leidinggevenden van het bedrijf Aletta dat zich richt op het produceren van medicijncapsules. Lege omhulsels dus waarin een afgepaste dosis medicijn kan worden bewaard.