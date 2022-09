Geluksvogel in de oorlog

Adriaan Kuyper heeft een onvoorstelbare portie geluk, en is onverwoestbaar optimistisch. Zelfs als hij in de oorlog belandt. Zelfs als hij ernstig ziek in een sanatorium terechtkomt. Genadebrood is een wonderbaarlijk verhaal, vooral omdat het gebaseerd is op een echt verhaal.

Adriaan Kuyper is niet kapot te krijgen. Dat is een eigenschap die hem heel ver kan brengen, maar die hem ook problemen oplevert. Al jong moet hij aan de slag om thuis de kost te gaan verdienen. Een gelukje, vindt hij zelf, want school is niks voor hem. Eerst gaat hij aan de slag bij een fietsenmaker, en later bij een bakker. Hij leert er vaardigheden die hem later goed van pas zullen komen. Ook hun wijze inzichten blijven hem zijn hele leven bij.

Deze hoofdpersoon Adriaan, die bijna exact dezelfde naam draagt als auteur Adriaan Kuijper, moet zich in de loop van het verhaal melden voor de Duitse arbeidersplicht. Betekent dat dan toch pech voor de geluksvogel? Of komt deze wending hem ook ten goede? In een opwelling ontsnapt hij uit ..

