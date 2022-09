Genadeloze wereld voortreffelijk beschreven

Paradais is allesbehalve het paradijs. In deze harde roman heeft de rijke elite zich in een beschermde omgeving afgezonderd van de arme misdeelden, die als gazonknechten, autowassers en ander dienstpersoneel worden ingehuurd. De kloof tussen de beide werelden kan niet groter zijn. De rijken worden aanbeden, de armen nauwelijks gezien. Een bittere realiteit op veel plekken in de wereld, zeker in Mexico.

Fernanda Melchor gooit de lezer al op de eerste pagina direct in de armen van een van deze sloebers. Dat is Polo die al mislukt is op school, vrijwel analfabeet is en nu op zestienjarige leeftijd carrière mag maken als tuinman in het luxueuze wooncomplex Paradais. Polo klaagt almaar over een ‘dikzak’, Franco genaamd, een rijkeluiskind dat tot op het bot verwend is en niets klaarspeelt. Hij zuipt, vreet en kijkt porno, om in de stijl van het boek te blijven. Vooral bij dat ongelimiteerd drinken schakelt hij Polo in. Tijdens die drinkgelagen vertelt Franco Polo zijn abjecte fantasieën over hoe hij met de buurvrouw seks wil hebben.

De fijngevoelige lezer zal direct bij de eerste pagina’s van Paradais al schrikken van het scabreuze t..

