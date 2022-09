‘Wie Niebuhr leest, begrijpt beter wat we nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn’

Reinhold Niebuhr (1892-1971) was de favoriete filosoof van Barack Obama, Bill Clinton citeerde graag zijn ‘Serenity Prayer’ en ook Martin Luther King liet zich door hem inspireren. Als theoloog en ethicus legde Niebuhr de basis voor het Realisme, een hoofdstroming binnen de Amerikaanse politiek. Over zijn leven en gedachtegoed vertelt het boek Hoop in tijden van verdeeldheid.

‘God, schenk mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om daartussen het onderscheid te maken.’

Volgens ethicus en econoom Menno Kamminga geven deze beginregels van het beroemde ‘Serenity Prayer’ al een indruk waar Reinhold Niebuhr voor stond. ‘Eerst roept hij God aan, wat wijst op het christelijke vertrekpunt in zijn denken. En hij zegt: ‘Er is veel kwaad in de wereld, maar maak je geen illusies dat we alles kunnen aanpakken, we moeten onze grenzen kennen.’

Ten tweede hecht Niebuhr waarde aan ‘relatieve rechtvaardigheid’: het kwaad dat je wel kunt bestrijden, móét je ook bestrijden; die plicht heb je. Concreet kan dit betekenen dat sommige mensen geluk hebben ..

