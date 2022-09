Orhan Pamuk voelt zich nooit helemaal thuis in Turkije: ‘Bij dat gevoel begint de kunst’

De Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk is in eigen land een bestsellerauteur, maar kan tegelijk niet zonder bodyguard Istanbul in. Zijn land is verdeeld, de ene helft kijkt naar Europa, de andere helft is nationalistisch en conservatief. Hij voelt zich nooit helemaal thuis. ‘Bij dat gevoel begint de kunst, denk ik.’

Toen de Turkse schrijver Orhan Pamuk (70) in 2016 aan zijn vrienden vertelde dat hij een roman ging schrijven over een epidemie, zeiden zij: wie wil daar nou over lezen? Want: een ver-van-je-bedshow. Juist het vreemde ervan, het onbekende, interesseerde Pamuk, en dus begon hij er toch aan, ondanks het negatieve advies van zijn vrienden. Een paar jaar later, nog bezig aan zijn boek, was het ineens niet zo’n vreemd onderwerp meer.

De winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (2006) was afgelopen week in Nederland voor de presentatie van zijn nieuwe roman De nachten van de pest, die zich afspeelt op het fictieve eiland Minger, dat onderdeel uitmaakt van het uiteenvallende Ottomaanse Rijk.

Op het eiland, het is begin twintigste eeuw, waa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .