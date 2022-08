Lotfi El Hamidi: ‘Kennis van religies is nodig om de wereld te begrijpen’

Tien jaar geleden waren zijn indrukken nog te rauw geweest. ‘Het Fortuyn-trauma was toen nog vers. Ik wilde niet dat dit boek een aanklacht of klaagzang zou zijn.’ In plaats daarvan doceert El Hamidi nu op rustige toon 25 jaar Nederlandse geschiedenis. En dat komt binnen.

Zeg je Lotfi, dan zeg je Rotterdam. Dit gesprek had moeten plaatsvinden op de West-Kruiskade. Daar overheersen de veelkleurigheid en schilderachtigheid, die hem vaak een zekere nostalgie bezorgen naar een andere, ruige tijd. ‘Ik zie mezelf vooral als Rotterdammer, het is de enige echt internationale stad in dit land.’ Veel generatiegenoten kunnen hem dat nazeggen. Maar het wordt deze keer Amsterdam: handig, dicht bij zijn werk, want NRC Handelsblad is nu in de hoofdstad gevestigd.

U beschrijft uw levensloop niet alleen als die van een migrantenkind met islamitische wortels, maar ook als klassemigrant, iemand die zich inwerkt in een andere sociale klasse.

‘Dat ben ik ook, van jongs af aan schakel ik gemakkelijk tussen verschillende sociale ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .