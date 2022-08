Gerard en Lydia de Groot waren halverwege de veertig toen ze elkaar leerden kennen. Ze hadden allebei nog niet eerder een vaste relatie gehad. ‘Je was het wachten waard’, zei Lydia tegen Gerard. Er waren heel veel jaren van moeite, verdriet en geduld aan vooraf gegaan. ‘Jaren van loutering, van groeien, van zegen, maar ook van pijn, van kostbare en diepe lessen leren, ontdekken en worstelingen. We hadden ons lichaam nog nooit aan iemand anders weggegeven en dus voor elkaar bewaard. Dat is genade, maar ook vrucht van heel veel kleine en grote keuzes die we bewust in ons leven hadden gemaakt’, schrijft het echtpaar in het voorwoord van hun boek Gods hart voor singles.

Na hun trouwen groeide er al spoedig ‘een verlangen’ om samen een boek te schrijven voor singles. Nu, in 2022 is het zover. Met Gods hart voor singles wil het stel ‘singles helpen en onderwijzen hoe God het leven heeft bedoeld’. ‘Het is uiteindelijk een soort handboek geworden voor singles in de kerk’, schrijft het paar. Maar ze geloven ook ‘dat het boek tot zegen kan zijn voor ouders en directe familie van singles ‘zodat ze meer begrip en ondersteuning kunnen bieden’.

Lydia en Gerard delen in dit lijvige boek beiden hun persoonlijke verhaal. Verder schrijven ze over eenzaamheid, de kracht van vriendschap, de verschillende soorten singles en singles en seks. Door alles heen loopt de rode draad van het geloof. Het echtpaar roept op om in a..

