Vers van de pers in de boekhandel: de roman Het verborgen ei van Kelli Stuart. In 1917 heeft hofjuwelier Karl Fabergé uit St. Petersburg al een hele serie schitterende, uitzonderlijke paaseieren gemaakt voor leden van het huis Romanov: tsaar Nicolaas II, zijn vrouw en zijn moeder. Voor zichzelf heeft Karl ook een bijzonder ei gemaakt. De symboliek daarvan maakt dat het nooit in handen van de Romanovs mag vallen, maar al evenmin in die van het Russische volk, lees: de nieuwe communistische machthebbers.