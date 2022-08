Ze was pas twaalf toen haar moeder, Eloise, op een kwade dag met de noorderzon vertrok. Bibliothecaresse Valentina Baker uit Seattle heeft haar nooit meer gezien. Twintig jaar later krijgt ze bericht dat Eloise is gestorven en haar een boekwinkel in Londen heeft nagelaten. Valentina’s huwelijk ligt in scherven, er is weinig meer dat haar aan Amerika bindt. Gespannen reist ze naar Engeland, om te ontdekken dat het prachtige boekendomein The Book Garden op Primrose Hill nu haar eigendom is. Met hulp van haar moeders oude vriendin Millie en een bijzondere speurtocht, uitgezet door Eloise zelf voor haar dood, wordt stukje bij beetje duidelijk hoe de verwijdering tussen moeder en dochter ooit is ontstaan.