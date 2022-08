Dol op Scandinavische misdaadromans? Deze vier series zijn de moeite van het lezen meer dan waard

Scandinavische thrillers zijn populair in Nederland. Dat heeft wellicht te maken met de idyllische decors, de melancholie, of de sterk gekarakteriseerde personages. Naast razendspannende plotten duik je als lezer ook in het privéleven van de inspecteurs van dienst. Welke boeken zijn het lezen waard? Redacteur Harm Bosma, liefhebber van Scandinavische misdaadromans, tipt een viertal series.

Rönning & Stilton, Cilla & Rolf Börjlind (Zweden, zeven delen)

In deze misdaadromans zijn Olivia Rönning en Tom Stilton de hoofdpersonages. Olivia is een jonge rechercheur, Stilton is een oude rot in het vak. Beiden hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, het brengt ze dicht bij elkaar. Bovendien is Olivia’s vader, wijlen Arne Rönning, een oud-collega van Stilton. Via een studieopdracht voor de politieopleiding komen de rechercheurs met elkaar in contact.

Olivia moet een onopgeloste zaak bestuderen uit de archieven van de politie en pakt een zaak waaraan haar vader werkte. Stilton was daar destijds ook bij betrokken. Ze gaat op zoek naar de gewezen rechercheur, maar die blijkt van de aardbodem verdwenen. Hij blijkt als..

