Brieven van Johan de Witt uitgegeven met tekeningen van de maker van Fokke & Sukke

Johan de Witt, de raadpensionaris die in het Rampjaar 1672 werd vermoord, bracht de laatste twintig jaar van zijn leven door met vergaderen en corresponderen. Dat heeft zijn sporen nagelaten in het Nationaal Archief, waar het archief van Johan de Witt is ondergebracht.

Het is ruim 37 meter lang en telt bijna 35.000 brieven, gericht aan De Witt, of door hem geschreven. Een klein deel van de briefwisseling werd uitgegeven in de zesdelige reeks Brieven van Johan de Witt en Brieven aan Johan de Witt. De reeks, uitgegeven tussen 1906 en 1913, is op internet te raadplegen.

In de geschiedschrijving heeft De Witt veel aandacht gekregen. In 1709, niet lang na zijn dood, verscheen er al een dubbelbiografie over hem en zijn broer Cornelis, gesc..

