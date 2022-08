Een grote leider heeft af en toe eenzaamheid nodig

Wie waren de grote leiders van de twintigste eeuw, en wat kunnen we vandaag de dag van hen leren? Henri Kissinger vraagt het zich af in zijn nieuwe boek.

Je komt de vraag nogal eens tegen: Waar zijn tegenwoordig de politieke leiders die met kop en schouder boven anderen uitsteken? Je mist ze niet alleen in het Nederlandse parlement, maar evengoed wereldwijd: de Lincolns, Churchills, Gandhi’s, Mandela’s.

Ook Henri Kissinger vraagt zich dat af. De grand old man van het politieke realisme doet dat in zijn vuistdikke, recent verschenen boek Leiderschap. Al in de ondertitel van het boek – ‘zes strategieën van wereldleiders uit de 20e eeuw’ – maakt hij zijn voornaamste interesse duidelijk. Wie waren na de Tweede Wereldoorlog zulke getalenteerde staatslieden dat zij erin slaagden (inter)nationaal weerspannige omstandigheden om te vormen tot een min of meer stabiele orde? E..

