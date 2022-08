Rust en ruimte op het platteland, of toch niet?

Twee geliefden verhuizen naar het noorden van Nederland, waar het uitzicht ver reikt en de vogelgeluiden het autoverkeer overstemmen. Rivka en Esse zijn toe aan deze nieuwe stap, die zowel financieel als persoonlijk gemotiveerd lijkt: buiten de drukte van de Randstad waar iedereen op elkaar gepropt zit, kunnen ze op het platteland veel ruimer gaan wonen voor minder geld, én kunnen ze zichzelf op een nieuwe manier ontplooien. Want wat zijn daar betere ingrediënten voor dan rust, natuur en ruimte?

Met dit gegeven, dat in eerste instantie ietwat clichématig aandoet, raakt het verhaal in Buitenleven al direct aan een maatschappelijk knelpunt: de over de kop geslagen huizenmarkt. De hoofdpersonages in dit verhaal, Rivka en Esse, geven..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .