Oude Japanse verhalen, toch fris en modern

In de jaren twintig van de vorige eeuw verbleef de Japanse auteur Shugoro Yamamoto (1903-1967) ruim een jaar in Urayasu (in de verhalen: Urakasu), destijds een klein vissersstadje in de Baai van Tokio. In die periode verzamelde hij het materiaal voor de teksten in De blauwe schuit. De bijna een eeuw oude verhalen uit een verre cultuur doen opmerkelijk fris en modern aan. Dat is zonder twijfel te danken aan de ervaren vertaler Jacques Westerhoven die ook tekende voor het nawoord.

De verhalen zijn niet alleen prettig leesbaar maar ook inhoudelijk herkenbaar. Zo gaat in het verhaal ‘De martelaar van Urakasu’ het gerucht dat een ondernemer een vergunning heeft gekregen voor een vuilverwerkingsinstallatie. De veronderstelde lozingen in zee zullen een bedreiging vormen voor de kleine vissen en de schelpdieren en daarmee voor de plaatselijke visserij. Voor de vissers een zaak van leven of dood. Er ontstaan een fel publiek debat en bijeenkomsten die aanvankelijk in een gezellige sfeer verlopen. (Vandaag de dag zouden we het hebben over de sfeer van een festival.) Dan verschijnt een jonge man die lak heeft aan sprekers en redevoeringen: ‘Met woorden alleen houden we die installatie niet tegen. Dood aan alle tuig dat in d..

