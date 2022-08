Het Nederlandse koloniaal gezag in Indonesië eiste minstens 600.000 levens. Dat wreekte zich

Op 17 augustus 1945 las Soekarno, de leider van de Indonesische nationalisten, een proclamatie voor. ‘Wij, volk van Indonesië, verklaren hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië.’ Van de gebeurtenis zijn vage beelden overgeleverd. Soekarno, gekleed in een wit pak, staande achter een microfoon, leest met schorre stem de tekst voor van een vel papier.

In het licht van wat komen zou, is het opvallend wat Soekarno vervolgens zei: ‘Aangelegenheden betreffende de machtsoverdracht en andere zaken worden op zorgvuldige wijze in zo kort mogelijke tijd uitgevoerd.’ In werkelijkheid brak er vrijwel meteen een grote chaos uit, waarin de haat tegen het koloniaal gezag uitliep op een orgie van geweld. Er werden verschrikkelijke wreedheden geple..

