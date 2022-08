Kate Walker, schrijfster van filmscripts in Chicago, ziet haar aanvankelijk veelbelovende carrière verzanden. Als ze hoort dat haar geboortedorp Maple Valley in Iowa is getroffen door een tornado, vertrekt ze onmiddellijk naar huis, temeer omdat haar vader bij die ramp gewond is geraakt. Vanuit Los Angeles komt ook haar broer Logan hulp bieden, met in zijn kielzog ene Colton Greene. Deze footballspeler op het hoogste niveau heeft een blessure opgelopen, waardoor hij een glorieuze loopbaan in de topsport wel kan vergeten. Hij heeft geen idee wat hij nu met zijn leven moet aanvangen. Misschien biedt Maple Valley nieuw perspectief voor zowel een teleurgestelde auteur als een gemankeerde sportman.