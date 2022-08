1814. Georgia Lennox – altijd in het roze – heeft tijdens het Londense uitgaansseizoen op een haar na een heuse graaf aan de haak geslagen. Daarmee kan ze haar uiterst kritische moeder en zussen op hun nummer zetten. Vader Fredrick Lennox heeft het gezin jaren geleden verlaten en woont nu op het Caraïbische eiland Nevis. Als er bericht komt dat hij ernstig ziek is, zet moeder Nora haar jongste dochter samen met tante Tessa op een schip richting de Caraïben, zodat ze hem bij kan staan in zijn laatste levensfase. Letterlijk aangespoeld op Nevis, wordt ze gered door onderwijzer Harrison Wells. Deze vriend van Georgia’s vader is na de dood van zijn vrouw indertijd alle trouwlustige dames en het drukke leven in Londen ontvlucht. Hij zit niet te wachten op de komst van een nuffig dametje, al is ze ook honderd keer het vroegere ‘kleine meisje’ van Fredrick.