Midden-Europa bestaat, ‘de Balkan’ is mythe

De wilde Balkan bestaat alleen als mythe, stelt Guido Snel in een mooi boek vol reisreportages, gesprekken en beschouwingen. Het prisma is veelkleurig, de regio is een lappendeken van culturen, politieke eenheden, godsdiensten en geschiedenissen. De Balkan staat in de ogen van veel mensen model voor een barre landstreek, ergens in het zuidoosten van Europa. Daar eet een ruig slag mensen rauwe uien en knoflook of spoelt het hompen worst weg met zelfgebrouwen vuurwater. De familie-eer wordt hoog gehouden door bloedwraak en uithuwelijken en doorlopend wordt er oorlog gevoerd.

Op het eerste oog lijkt dat historisch waar. De Duitse bondskanselier Otto von Bismarck voorspelde het al eind negentiende eeuw. Een incident op de Balkan zet heel Europa in vuur en vlam. Hij leek gelijk te krijgen in de Eerste Wereldoorlog. Maar het is onzin. ‘14-18’ was vooral te wijten aan de bijstandsverdragen waarin de staten in twee blokken aan elkaar gekoppeld waren.

Ook is de Balkan geen georganiseerde, fatalistische zelfdestructie, zoals een ander cliché in het Westen luidt. Snel ontmaskert ook die Balkan als een mythe. ‘Een van de doelen van deze reis is illustreren dat de Balkan niet bestaat. Dat het een hersenspinsel is. Een soort Europese achterbuurt die we met zijn allen hebben verzonnen. Waar Europa zijn historische afval d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .