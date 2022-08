‘Weimar’ is Nederland niet, mag je zeggen

In april promoveerde Raisa Blommestijn (28) in Leiden op een aantal rechtswetenschappers in de Weimarrepubliek. Haar rol als rechtse dissident blijkt uit het voorwoord dat ze voor de handelseditie schreef. Blommestijn geeft na een gedegen overzicht van de politieke en juridische geschiedenis van de Weimarrepubliek een analyse van het werk van vier rechtstheoretici: Hans Kelsen, Carl Schmitt, Rudolf Smend en Hermann Heller. Dat werkt ze goed uit, tot en met de conclusie. Maar wat de aandacht trekt, is haar woord vooraf. Dat loopt parallel met haar optreden als opiniemaker bij Jinek en Ongehoord Nederland. Haar kritiek op rechtsstaat, overheid, democratie en media in Nederland, vooral in de discussie over wat woke is en wat ‘je niet meer zeggen mag’, van Zwarte Piet tot en met de samenzwering die corona heet, wordt hier een betoog van twintig bladzijden.