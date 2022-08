Afdwalen is geen optie bij de Liedjesbijbel

Luisteren naar Gods Woord is in 2022 meer dan stilletjes aanhoren. Het tweede deel van de Liedjesbijbel laat kinderen Egyptische paarden nadoen en geeft tussen de regels door een les mee over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Liedjesbijbel is niet het zoveelste boek dat verhalen over Noach, Mozes en Jezus vertaalt in voor kinderen begrijpelijke woorden; het pakt de vertolking van de Bijbel anders aan. Bovendien is aan elk verhaal een lied gekoppeld. Die versjes zijn speciaal voor de kinderbijbel geschreven, door onder meer zangeres Lydia van Maurik. De teksten staan afgedrukt in het boek. De bijbehorende cd is los verkrijgbaar, maar ook te beluisteren via Spotify en YouTube. Elke maand komt een nieuw liedje online.