Opgroeien in extreem onveilige omgeving

In de graphic novel Waar is het dagboek van Anne Frank wordt het verhaal van het Achterhuis verteld door een moderne versie van Annes denkbeeldige vriendin Kitty.

Na een verstripping van Het dagboek van Anne Frank verscheen dit voorjaar Waar is het dagboek van Anne Frank. Ditmaal als graphic novel (en als animatiefilm). De graphic novel is opnieuw van de hand van Ari Folman, in samenwerking met Lena Guberman. Het doel van deze opvolger is van het begin af aan duidelijk: een jong publiek kennis laten maken met het wereldberoemde verhaal van het Achterhuis en wijzen op de relevantie die het boek in de moderne tijd heeft.

Dat doen Folman en Guberman door ‘een jaar na nu’ de bliksem in te laten slaan in het bekende pand aan de Prinsengracht in Amsterdam. Daardoor komt uit de inkt in het tentoongestelde werk van Anne Frank een gedaante tevoorschijn: Kitty. Zij is de persoon tot wie Anne zich in haar dag..

