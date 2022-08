Mannen spelen in de meeste Griekse mythen de hoofdrol, maar in vroegere versies namen vrouwen een grotere plaats in

Heldhaftige mannen spelen in de meeste Griekse mythen steevast de hoofdrol. De Britse classicus Natalie Haynes (1974) stelt in haar vlot vertaalde boek De kruik van Pandora. Vrouwen in Griekse mythen, dat dit niet altijd zo is geweest. In de vroegste versies namen vrouwen een veel grotere plaats in.

In haar jeugd verslond Natalie Haynes versimpelde verhalen en films als Clash of the Titans (1981) over Griekse mythen. Tijdens haar studie ontdekte ze dat dit beeld niet strookt met de bedoeling van de oorspronkelijke klassieke schrijvers. We krijgen een eerlijker verhaal wanneer vrouwen meer ruimte krijgen, stelt Haynes. Toch gebeurde dat in recente versies vaak niet, omdat het beeld van de kwaadaardige vrouw tegenover de mannelijke held toen al vaststond. Haynes zet in haar fantastische en originele boek enkele hardnekkige misvattingen recht: Medusa is niet altijd een monster geweest, de Amazones streken hun borst niet plat met een stuk heet ijzer om beter te kunnen vechten en Pandora had geen kwaad in de zin. Maar hoe kwam h..

