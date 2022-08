Nederlandse historici zijn eenzijdig gericht op Holland, hun perspectief is stedelijk

De spanningen tussen Den Haag en de landprovincies gaan ver terug in het verleden, en de natiestaat is niet vanzelfsprekend, betoogt historicus Remieg Aerts.

Nederlanders die zich zorgen maken over de kloof tussen het platteland en de Haagse politiek, of over verruwing van de omgangsvormen in de politiek, zullen verlichting ervaren bij het lezen van Denkend aan Nederland, een boek van historicus Remieg Aerts. Verruwing van de omgangsvormen in de politiek? Ruim een eeuw geleden moesten de confessionelen hun kiezers meekrijgen door de linkse partijen af te schilderen als ‘de duivel van het ongeloof en van het paganisme’, schrijft Aerts. Hij verwijst naar het Nierstrasz-incident uit 1916, toen de socialist Troelstra een provocerende rede van de liberaal Nierstrasz niet langer kon aanhoren en uitriep: ‘Durf jij hier van idealen te spreken? Jij … Jij … Er uit! ... Er uit!’

Aerts, hoogleraar Nederla..

