‘Ik ken dit boek al langer dan mijn eigen vrouw. En haar ben ik niet minder trouw gebleven’

Er zijn van die boeken waar je nooit op uitgekeken raakt. Historicus Alfons Lammers (81) over The Great Gatsby (1925) van F. Scott Fitzgerald. ‘De roman speelt zich, precies honderd jaar geleden, af in de hete zomer van 1922, maar is nog altijd springlevend en absoluut niet gedateerd.’

Alfons Lammers: 'Als ik er zo over nadenk, ken ik The Great Gatsby al langer dan mijn eigen vrouw.'

Alfons Lammers is emeritus hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder meer een prachtige biografie over president Franklin Delano Roosevelt en vorige maand verscheen bij uitgeverij Prometheus Afslag Oosterbeek, waarin hij verslag doet van zijn dagelijkse omgang met zijn door dementie getroffen echtgenote Martje en zijn kijk op Amerika, Otterlo en de rest van de wereld.

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Als tijdsbeeld van de jaren zestig en zeventig had ik wel college willen geven over de Rabbit-novels van John Updike. Daarnaast reken ik ook het in 1993 verfilmde The Remains of the Day van Kazuo Ishiguro en Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans tot mijn fav..

