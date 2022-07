Historica Kate Kirby uit Boston vertrekt naar Londen om onderzoek te doen voor haar – hopelijk spraakmakende – artikel over de befaamde Cheapside-schat. In 1912 is bij graafwerkzaamheden in die straat in Londen een enorme hoeveelheid juwelen gevonden. Wat Kate niet weet is dat haar overgrootmoeder Essie, een arme Ierse immigrante, destijds aanwezig was toen het goud en de edelstenen boven de grond kwamen. Hoe de vondst haar familiegeschiedenis heeft bepaald, ontdekt de historica na een uitgebreide speurtocht over de aardbol.