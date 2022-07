Anno Domini 1710 gaat de Joodse Jael vanuit haar geliefde Mokum scheep richting Friesland. Ze steekt de Zuiderzee over in het kielzog van haar man Leib. Gedwongen te ontsnappen aan zijn schuldeisers in Amsterdam vertrekt hij naar Franeker om daar aan het werk te gaan in een drukkerij. Jael haat het om weg te gaan, te meer omdat ze prachtig werk heeft in het Rupsenhuis, waar de beroemde botanisch kunstenares Maria Sybilla Merian haar schitterende boeken over insecten en bloemen produceert. Aarden kan Jael niet in het Friese stadje vol ‘ongewassen gereformeerden’, en ze doet alle mogelijke moeite om te kunnen ontsnappen naar Mokum. Dat valt niet mee, vooral omdat ze tegen haar wil betrokken lijkt te raken bij kwade zaken.