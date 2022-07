Nellie van der Heyden uit het Belgische Ledegem heeft maar één wens: dierenarts worden. Dat is echter anno 1912 voor vrouwen in België (en niet alleen daar) niet weggelegd. Haar jeugdvriend Philipp de Groot moet juist dierenarts worden om later de praktijk van zijn vader over te nemen, maar hij droomt van een toekomst in de muziek. Samen bedenken ze een listig plan. Ze trouwen, zodat Nellie onder de dekmantel van Philipps diploma’s dieren kan behandelen, terwijl haar man zich bezighoudt met zijn muziek. Dan breekt de Grote Oorlog uit met alle ellende van dien. Als de vrede wordt gesloten, verdwijnt Philipp naar Amerika en Nellie naar Berlijn, op zoek naar ene Maria von Prednitz die dezelfde dromen schijnt te hebben als zij.