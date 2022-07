Sidney Chambers, anglicaans dominee in het dorpje Grantchester, onder de rook van het Engelse Cambridge, is bevriend met de plaatselijke politie-inspecteur Keating. Onder het genot van een spelletje backgammon en een pint bier wisselen ze ervaringen uit. En dan blijkt dat de dominee regelmatig originele gedachten heeft die de agent helpen misdaden op te lossen. Zo komen ze er samen achter hoe het zit met een zogenaamde zelfmoord, een kunstvervalsing, het plotselinge sterven van een jong meisje en nog meer misdaden.

De in Nederland geliefde BBC-tv-serie Grantchester is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van auteur James Runcie. Op de NPO zijn de eerste vijf seizoenen uitgezonden en het zesde seizoen volgt dit jaar. Sidney Chambers en de schaduw van de dood is het eerste deel van de nu in het Nederlands vertaalde boeken. Sfeervolle vakantielectuur die de lezer meeneemt naar de jaren vijftig, toen geluk echt niet altijd heel gewoon was, integendeel. ◀

roman

Misdaad in Grantchester

Sidney Chambers en de schaduw van de dood

James Runcie (vert. Willem Keesmaat en Anja Keesmaat-Pott). KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2022. 366 blz. € 22,99

