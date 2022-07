Brood hield je in leven en elke kruimel telde

De roman Broodkruim laat zien wat het belang van het geheugen is. Het geheugen is namelijk nodig om de levensloop van alles, ook van de afwezigen, te blijven memoreren.

In de roman Broodkruim van de Joods-Colombiaanse schrijver Azriel Bibliowicz (1949) komt veel samen. Het is niet alleen de geschiedenis van twee in de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerde oorlogsslachtoffers en hun zoon, een kind van de tweede generatie, maar ook de meer contemporaine geschiedenis van Colombia. Deze thema’s worden op een verrassende manier aan elkaar geknoopt, waarbij de geschiedenis van de geheugenkunst en van het herinneren alles bij elkaar brengt.

Het vlechtwerk is dusdanig kunstig dat de lezer gevoelsmatig eerder denkt een biografie te lezen dan een roman. Het komt wel vaker voor dat een roman dicht tegen de werkelijkheid aanschuurt, maar in een recent interview vertelt Bibliowicz dat zijn Pools-Joodse grootoude..

