Voor befaamd natuuronderzoeker Antoni van Leeuwenhoek was microscopisch onderzoek zijn hobby

Op 20 november 1717 besloot de befaamde natuuronderzoeker Antoni van Leeuwenhoek uit Delft geen waarnemingen meer te doen. De ouderdom speelde Van Leeuwenhoek parten; een maand eerder was hij 85 jaar geworden. Zijn handen waren verzwakt, ze trilden bij het ontleden van pezen en zenuwen. Maar hij hield geen woord, schrijft zijn biograaf Dirk van Delft.

Nog jaren bleef Van Leeuwenhoek verslag doen van zijn waarnemingen, over het vlies aan het buitenkant van het bot, over spiervezels in koe, walvis en muis, over voortplantingsorganen van een ooi, over de samenstelling van diamant en kwarts, en over veel meer. En hij was nog lang niet klaar. ‘Het is mijn bedoeling deze wonderlijke structuren diepgaander te onderzoeken, gewoon voor mijn ..

