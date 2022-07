Vroeger gingen dieren dood, nu overlijden ze. Is grenzeloze dierenliefde gezond?

Een Veluws wild zwijn dat afgelopen jaar de IJssel over zwom om een nieuw leven te beginnen in Overijssel, kreeg de naam Maarten. Het past in de hedendaagse trend dat we wilde dieren graag aaibaar, lief en huiselijk maken. Wat zegt dat over onze veranderende verhouding tot de dieren? Staan we op een kantelpunt naar een samenleving waarin dieren en mensen gelijkwaardig zijn?

Kortgeleden belde ik voor het eerst in mijn leven de dierenambulance. Eerlijk gezegd moest ik een flinke drempel over. Want diep van binnen voel ik weerstand tegen deze vorm van zorgzaamheid voor de schepping. In mijn ogen cultiveert de dierenambulance buitenproportionele zielige dierenliefde. Een gewond dier zou voorheen uit het lijden worden verlost, maar krijgt nu menswaardige aandacht en verzorging (inclusief dekentjes en allerlei lapmiddelen) totdat het is hersteld. Alle kosten die daarbij horen, worden met ellenlange zielige tv-commercials binnengehaald. Zelfs voor dieren die we liever kwijt dan rijk zijn (zoals stadsduiven of Canadese ganzen) rukt de dierenambulance uit.

Anderzijds: medewerkers van dierenambulances gaan door ..

