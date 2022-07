Laurens Dassen: ‘Verandering bereik je niet door één hele grote stap te zetten naar de ideale toekomst’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Laurens Dassen (36), Tweede Kamerlid namens Volt Nederland, over Leerschool van een idealist van Samantha Power: ‘Het is een kleurrijke vertelling van iemand die in de Verenigde Staten op het hoogste niveau heeft geacteerd.’

Welk boek heeft het meeste indruk op u gemaakt?

‘De biografie Leerschool van een idealist, geschreven door Samantha Power. Ik vind haar een inspirerende vrouw, vanwege haar achtergrond en haar wereldwijde inzet voor mensenrechten. Zij heeft op het allerhoogste niveau dingen voor elkaar gekregen, ze was ambassadeur van de Verenigde Staten voor de Verenigde Naties. Ze won ook de Pulitzer Prize voor het boek Een probleem uit de hel.

In dat boek stelt ze de vraag waarom Amerikaanse leiders er niet in slagen de genocides te stoppen, terwijl ze beloven dat het nooit meer gebeurt. Later werkte ze ook als adviseur voor Barack Obama. In het boek beschrijft ze de belemmeringen en beperkingen die ze als mensenrechtenactivist meemaakte. Daarnaas..

