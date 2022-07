Wielrenner (en filosoof) Guillaume Martin Balanceren over balanceren tussen overmoed en onvermogen

Op grond van Socrates’ stelling ‘Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet’ gaat de Franse wielrenner en filosoof Guillaume Martin in op de paradox tussen het weten en niet-weten.

Zondagochtend 10 juli jongstleden stapte de Franse wielrenner Guillaume Martin uit de Tour de France. Een klein persoonlijk drama, omdat hij met zijn veertiende plaats goed in het klassement stond en zich, afgezien wat lichte keelpijn, niet eens echt beroerd voelde. Sterker, Martin had er nog wel zin in en was vastbesloten zijn achtste plek van vorig jaar te evenaren. Maar helaas werd hij in Lausanne positief getest op corona en was het einde verhaal.

Normaal gesproken is het vertrek van een renner uit een ronde bepaald geen feit om in een boekenkatern breed uit te meten. Maar in het geval van Martin ligt dat anders. Hij is niet alleen wielrenner maar ook filosoof en schreef vorig jaar een zeer interessant boek dat nu in het ..

